Новият Национален рамков договор, по който НЗОК ще заплаща медицинската помощ, беше подписан днес от ръководствата на Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз. Споразумението ще бъде в сила до края на 2028 г.

За 2026 г. е договорено увеличение на средствата за личните лекари и специалистите с 4,4% спрямо предходната година. Предвидени са и нови цени и обеми на медицинските дейности в първичната, специализираната и болничната помощ.

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При първичната извънболнична медицинска помощ цените се повишават с 4,38%, а при специализираната извънболнична помощ средното увеличение е 4,37%. За болничната медицинска помощ ръстът на цените ще бъде средно до 10%.

Предвижда се през ноември изпълнителите на първична и специализирана извънболнична помощ да получат еднократно плащане за всички отчетени дейности, извършени от тях.

Управителят на НЗОК д-р Владимир Даскалов съобщи, че подготовката на договора е започнала преди около година, а през последните два месеца преговорите с Българския лекарски съюз са били особено интензивни. Той определи постигнатото споразумение като баланс между различните интереси и подчерта, че правата на пациентите са защитени.

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До края на септември трябва да бъдат готови необходимите документи и промените в информационната система на НЗОК, които ще позволят прилагането на новия договор.

Сред договорените промени са и нови правила за организацията на медицинската помощ. Няма да се допуска едновременното извършване на дейности от общопрактикуващ лекар и негов заместник, когато титулярят е в отпуск. Променят се и индикациите за хоспитализация, като се разширява списъкът на заболяванията, при които тя може да бъде извършвана.

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Председателят на Българския лекарски съюз д-р Николай Брънзалов посочи като положителни решения отпадането на електронната рецептурна книжка и създаването на две нови клинични пътеки. По думите му увеличеният бюджет за 2026 г. дава необходимото облекчение на системата след продължителен период без актуализация на цените на клиничните пътеки.

От лекарския съюз настояват и за по-прецизно остойностяване на труда на медиците и по-активно участие на лекарите при прилагането на рамковия договор.

Здравният министър Катя Ивкова подчерта, че при договарянето е спазена бюджетната рамка, определена със Закона за бюджета на НЗОК за 2026 г.

Тя представи и информация за скрининговите програми за рак на дебелото черво и рак на маточната шийка. По думите ѝ необходимите тестове са закупени и са налични от повече от година, а предстои да бъде публикувана актуална информация за местата, където гражданите ще могат да се изследват. Осигурена е и необходимата апаратура за провеждането на скрининговите изследвания.