Надзорният съвет на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) одобри Националния рамков договор (НРД) за медицинските дейности и НРД за денталните дейности за 2026–2028 г. Очаква се двата договора да бъдат подписани другата седмица. Това съобщи пред журналисти управителят на НЗОК д-р Владимир Даскалов след заседанието на Надзорния съвет на институцията.

Преговорите са водени от д-р Асен Меджидиев и е постигнато пълно съгласие както с Българския лекарски съюз (БЛС), така и с Българския зъболекарски съюз, посочи той.

Договорени са някои от клиничните пътеки, не всички, каза Даскалов. По думите му има увеличение до 10% на някои от цените. Той подчерта, че се работи с удължен бюджет.

В четвъртък парламентът избра нов управител на НЗОК. Депутатите одобриха кандидатурата на д-р Владимир Даскалов.