Десет дни след старта на есенния телевизионен сезон, NOVA регистрира едни от най-силните си резултати с първите епизоди на мащабното риалити предаване „Игри на волята“ 8. Според официалните пийпълметрични данни, средно за първите 10 дни, форматът е отчел аудиторен дял сред населението в активна възраст (18-59 г.) от над 37%, което е и два пъти повече спрямо резултатите на втората телевизия по същото време. Всеки от излъчените епизоди на „Игри на волята“ през тези 10 дни е с по-висок резултат от този на втората телевизия в класацията.

NOVA

Освен телевизионната аудитория, „Игри на волята“ отчете силен интерес и онлайн. В NOVA PLAY са регистрирани още милион гледания, а подкастът и ексклузивното съдържание генерират над 4 милиона гледания. В социалните мрежи екстремният формат е сред най-обсъжданите теми, като до момента съдържанието, свързано с предаването, отбелязва над 50 милиона гледания.

NOVA

На 20 септември в 20:00 ч. по NOVA предстои и стартът на четвъртия сезон на „Пееш или лъжеш“ със специален благотворителен епизод на живо в подкрепа на УНИЦЕФ България. След това, всяка неделя от 27 септември, зрителите ще могат да видят и новите звезди, които ще търсят истинския музикален талант сред майсторите на заблудата. През есента NOVA ще предложи и двете премиерни предавания „Свобода на колела“ и „Спомени с вкус“, които започват на 26 септември.