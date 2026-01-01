Временна организация на движението и строги ограничения се въвеждат около Националния стадион „Васил Левски” днес. От сутринта е забранено паркирането на моста пред спортното съоръжение, а в следобедните часове полицията поетапно спираше автомобилите по булевардите „Евлоги и Христо Георгиеви” и „Драган Цанков”. Изключение - само за градския транспорт. Причината е футболният сблъсък за Суперкупата на България между шампиона „Левски” и носителя на купата ЦСКА. Очаква се срещата да посетят около 30 000 души.

Около 1700 полицейски служители от Главна дирекция "Жандармерия", Главна дирекция "Национална полиция", областните дирекции към Министерството на вътрешните работи и Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) ще отговарят за реда на предстоящия днес финал на Суперкупата на България между футболните отбори "Левски" и ЦСКА. Това съобщи на брифинг началникът на сектор "Масови мероприятия" - СДВР гл. инспектор Иван Георгиев.

Полицейските служители могат да бъдат увеличени във всеки един момент при необходимост или преценка на ръководителя, заяви Георгиев. Той добави, че за волейболната среща, която е по-късно днес, са мобилизирани още полицейски служители, които в зависимост от оперативната обстановка ще се насочват от едното към другото мероприятие.

Георгиев посочи, че от около 12:00 ч. вече е разположена охрана, като към момента полицейски служители се разполагат и в стадиона. За информация на феновете, ще бъде обособена зона около спортното съоръжение, в която ще има разположени контролно-пропускателни пунктове (КПП), след това ще има втора проверка от две охранителни фирми. Възможно е феновете да бъдат проверени и предварително и трети път на територията на град София.

Няма да бъдат допускани зрители, които имат в себе си забранени вещи и предмети като хладно оръжие, огнестрелно оръжие, пиротехнически изделия, предмети, с които възнамеряват да прикрият лицето си, стъклени бутилки, дървени или метални прътове и предмети, с които могат да наранят себе си и околните.

Все още не е извършена проверка на спортното съоръжение, като това ще се случи след 17:30 ч.

Системата за видеонаблюдение в централна градска част на София ще бъде използвана максимално, както и тази на спортното съоръжение с цел установяване на лица, които са извършители на противообществени прояви или лица, които са с наложени забрани за посещения на спортни мероприятия в страната и чужбина, допълни той. На въпрос относно изправността на камерите, Георгиев обясни, че всичките са в цялост и работят перфектно към момента.

Поради големия зрителски интерес е възможно затрудняване или дори спиране на движението, но колегите от Пътна и Охранителна полиция ще предприемат мерки своевременно пътното движение да бъде възстановено, допълни Георгиев.