Лусия Сисич, носителка на титлата „Мис Австрия 2024“, е починала внезапно на 22-годишна възраст, съобщи организацията Mission Austria, която провежда конкурса.
„С голям шок и дълбока скръб научихме за кончината на нашата Мис Австрия 2024 Лусия Сисич“, посочиха от организацията. Те я определиха като „прекрасна млада жена“ и изказаха съболезнования на семейството, приятелите и близките ѝ.
Сисич е родена във Виена и печели титлата „Мис Австрия“ през 2024 г. Тя продължава да носи короната до смъртта си, тъй като след конкурса през 2024 г. не е провеждано ново издание на националния конкурс.
Miss Austria, Lucia Sisic, dies unexpectedly at 22— BirdieBittern (@BirdieBittern) September 8, 2026
She had a lifelong heart condition
Covid💔Hearts Since 2020
So, maybe not 'unexpectedly'?#livingwithcovid#dyingfromcovidhttps://t.co/CzidUEB9lb pic.twitter.com/zaLgJGerRr
Младата жена е имала вроден дефект на сърдечна клапа и през живота си е претърпяла няколко сърдечни операции. Според австрийски медии последната от тях е била през зимата на 2025 г.
🇦🇹💔 Miss Austria Lucia Sisic dies at 22. The young woman from Vienna, crowned in 2024, remained the reigning titleholder because no new competition was held afterward. Sisic was born with a heart valve condition and underwent seven procedures, including her latest surgery in… pic.twitter.com/AQH8mLmlbK— ULTIMAHORAENX (@ULTIMAHORAENX) September 8, 2026
Сисич открито е говорила за здравословните си проблеми и за медицинските изпитания, през които е преминала. В публикация през 2024 г. тя е изразила благодарност към лекарите, които са ѝ помогнали да преодолее трудните моменти и да води пълноценен живот.
Причината за смъртта ѝ все още не е официално обявена. Няма потвърждение, че тя е починала вследствие на конкретно усложнение от предишните си операции.
The cause of death was not disclosed to the public.— The Star (@staronline) September 9, 2026
Rest in Peace.https://t.co/VF6Xt4DXwc
Новината предизвика силна реакция сред представители на конкурсите за красота. Кристофър Денг, носител на титлата „Мистър Австрия 2024“, заяви, че е дълбоко потресен от смъртта ѝ и я определи като сестра, особено по време на съвместния им мандат като носители на титлите.