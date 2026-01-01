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Лусия Сисич, носителка на титлата „Мис Австрия 2024“, е починала внезапно на 22-годишна възраст, съобщи организацията Mission Austria, която провежда конкурса.

„С голям шок и дълбока скръб научихме за кончината на нашата Мис Австрия 2024 Лусия Сисич“, посочиха от организацията. Те я определиха като „прекрасна млада жена“ и изказаха съболезнования на семейството, приятелите и близките ѝ. 

Сисич е родена във Виена и печели титлата „Мис Австрия“ през 2024 г. Тя продължава да носи короната до смъртта си, тъй като след конкурса през 2024 г. не е провеждано ново издание на националния конкурс. 

Младата жена е имала вроден дефект на сърдечна клапа и през живота си е претърпяла няколко сърдечни операции. Според австрийски медии последната от тях е била през зимата на 2025 г. 

Сисич открито е говорила за здравословните си проблеми и за медицинските изпитания, през които е преминала. В публикация през 2024 г. тя е изразила благодарност към лекарите, които са ѝ помогнали да преодолее трудните моменти и да води пълноценен живот. 

Причината за смъртта ѝ все още не е официално обявена. Няма потвърждение, че тя е починала вследствие на конкретно усложнение от предишните си операции. 

Новината предизвика силна реакция сред представители на конкурсите за красота. Кристофър Денг, носител на титлата „Мистър Австрия 2024“, заяви, че е дълбоко потресен от смъртта ѝ и я определи като сестра, особено по време на съвместния им мандат като носители на титлите. 

Mission Austria
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