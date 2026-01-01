Министерският съвет на Република България одобри финансиране за борба с комарите през летния сезон на 2026 година, като средствата са предназначени за общините за провеждане на аварийни дезинсекционни дейности през месец септември.

Мероприятията ще обхванат площи, които са публична държавна собственост, с което държавата цели ограничаване на опасността от бедствия и ефективна защита на населението.

Одобреното финансиране е в общ размер на 319 560,00 евро, разпределено по бюджетите на общините в страната от бюджета на Министерство на здравеопазването, като се намалят показателите по чл. 15, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2026 г.