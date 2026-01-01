Енергоемките потребители на електрическа енергия ще бъдат компенсирани със 170 млн. евро в периода 1 юли 2026 г.- 30 юни 2027 г., като изплатените помощи не трябва да водят до намаляване на цената под 50 евро/MWh. Това реши Министерският съвет на днешното си заседание, като беше одобрен прогнозен бюджет на програмата за компенсации.

"Предвид продължаващата волатилност на енергийните цени в Югоизточна Европа, фокусираната подкрепа за предприятия от енергоинтензивни индустрии се определя като ключова за запазване на тяхната конкурентоспособност, тъй като те са почти изцяло експортноориентирани. Средствата за изпълнение на програмата се осигуряват от приходите във фонда „Сигурност на електроенергийната система”, посочват от МС.

Право на компенсации имат енергоемки потребители на електрическа енергия, които извършват икономически дейности в сектори, изложени на значителен риск от загуба на конкурентоспособност поради продължаващата волатилност на цените на електроенергията. Компенсациите се изчисляват в размер до 50% от цената на използваната електроенергия, като условието е половината от получената помощ да бъде инвестирана в мерки за декарбонизация.

Енергоемки потребители са предприятия и индустрии, които изразходват големи количества електроенергия за своята дейност, като например металургия, химическа индустрия и тежко производство.