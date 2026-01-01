Волен Сидеров влиза в надпреварата за президент на изборите на 25 октомври. Инициативен комитет е издигнал кандидатурата му за държавен глава, а за вицепрезидент е предложен Славчо Велков. Комитетът се представлява от Деница Стоилова Сидерова.

В 17:00 ч. днес изтече срокът за регистрация на партии и коалиции в Централната избирателна комисия (ЦИК) за участие в предстоящите избори за президент и вицепрезидент на 25 октомври 2026 г.

До 17:00 ч. на 9 септември в Централната избирателна комисия са постъпили документи за регистрация за участие в изборите за президент и вицепрезидент от партиите „Възраждане“, „Правото“, „Движение за права и свободи“, „Българска социалдемокрация – Евролевица“, „Народна партия Истината и само истината“, „Морал Единство Чест“, „Величие“ и Българския земеделски народен съюз (БЗНС).

Документи са подали и инициативни комитети, издигащи независими кандидат-президентски двойки.

За президент и вицепрезидент са предложени също:

Лъчезар Аспарухов Аврамов и Ивайло Дражев Атанасов;

Иванка Великова Цветанова-Петкова и Панайот Александров Кючуков;

Методи Веселинов Бъчваров и Ленин Велинов Станоев;

Иво Иванов Лулчев и Стефан Димитров Попов;

Искра Йорданова Недева и Стоян Руменов Георгиев.

Сред независимите кандидат-президентски двойки са още:

Росен Пламенов Миленов и Иван Стефанов Иванов;

Величка Неделчова Георгиева и Росен Игнатов Иванов;

Камен Захариев Тасков и Галя Димитрова Иванова;

Нако Райнов Стефанов и Нина Петкова Ламбова;

Борис Кирилов Анзов и Бранимир Мичев Мичев.

Инициативните комитети ще могат да подават заявления за регистрация за участие във вота до 17:00 ч. на 14 септември.

ЦИК започна да приема документите за регистрация на партии и коалиции за изборите на 2 септември.