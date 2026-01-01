Волен Сидеров влиза в надпреварата за президент на изборите на 25 октомври. Инициативен комитет е издигнал кандидатурата му за държавен глава, а за вицепрезидент е предложен Славчо Велков. Комитетът се представлява от Деница Стоилова Сидерова.
В 17:00 ч. днес изтече срокът за регистрация на партии и коалиции в Централната избирателна комисия (ЦИК) за участие в предстоящите избори за президент и вицепрезидент на 25 октомври 2026 г.
До 17:00 ч. на 9 септември в Централната избирателна комисия са постъпили документи за регистрация за участие в изборите за президент и вицепрезидент от партиите „Възраждане“, „Правото“, „Движение за права и свободи“, „Българска социалдемокрация – Евролевица“, „Народна партия Истината и само истината“, „Морал Единство Чест“, „Величие“ и Българския земеделски народен съюз (БЗНС).
Документи са подали и инициативни комитети, издигащи независими кандидат-президентски двойки.
За президент и вицепрезидент са предложени също:
Лъчезар Аспарухов Аврамов и Ивайло Дражев Атанасов;
Иванка Великова Цветанова-Петкова и Панайот Александров Кючуков;
Методи Веселинов Бъчваров и Ленин Велинов Станоев;
Иво Иванов Лулчев и Стефан Димитров Попов;
Искра Йорданова Недева и Стоян Руменов Георгиев.
Сред независимите кандидат-президентски двойки са още:
Росен Пламенов Миленов и Иван Стефанов Иванов;
Величка Неделчова Георгиева и Росен Игнатов Иванов;
Камен Захариев Тасков и Галя Димитрова Иванова;
Нако Райнов Стефанов и Нина Петкова Ламбова;
Борис Кирилов Анзов и Бранимир Мичев Мичев.
Инициативните комитети ще могат да подават заявления за регистрация за участие във вота до 17:00 ч. на 14 септември.
ЦИК започна да приема документите за регистрация на партии и коалиции за изборите на 2 септември.