Нерегламентираните сметища, храненето на малки мечета и изобщо приучването на мечки към различна от естествената им храна може да доведе до проблемно поведение на мечките. Това предупредиха от Министерството на околната среда и водите.

От ключово значение за предотвратяването на щети от мечки е превенцията да се извършва на местно ниво, като се предприемат адекватни действия да се ограничи навлизането на животните в планински населени места, в които животните и хората имат общи местообитания, препоръчват от екоминистерството.

МОСВ призовава да се организира навременно и регулярно извозване на хранителните и битовите отпадъци, особено в районите с туристически поток, който генерира много хранителни отпадъци. Често по тези места се прави извозване само един или два пъти в месеца, като това води до натрупване на хранителни отпадъци и отделената миризма привлича животните. Сметищата като източник на “лесна храна” създават потенциална опасност за пряк контакт на мечките с човека и нежелани инциденти. Затова е важно да не се образуват нерегламентирани сметища и да не се изхвърлят остатъци от умрели домашни животни, като за съжаление и двете практики са разпространени в страната.

Най-ефикасният метод за защита на личното стопанство е ограждането с електрическа ограда (електропастир). Предимствата на електрическите огради са, че се изграждат по-лесно и бързо в сравнение с обикновените огради от дърво, желязо или тел. Могат да бъдат използвани в отдалечени райони, далеч от пътища и населени места и предотвратяват неконтролираното движение на животните.

Не на последно място, храненето на малки мечета и въобще приучаването на мечките към „изкуствена“ храна крие риск – те губят страха си от човека и започват да свързват неговата миризма с лесната храна. Така неволно създавате проблемни мечки, които неизбежно ще нанесат щети, отбелязаха от МОСВ.

Не всички мечки нанасят щети, обикновено само тези, които са се научили, че присъствието на човека може да осигури храна, посочват от екоминистерството и припомнят, че въпреки че видът е защитен, законът предвижда отстрел на проблемни екземпляри, които нанасят регулярно щети или поведението им е заплаха за хората. Разрешителни за отстрел се издават от Министерство на земеделието и храните, като за 2024 г. са издадени 5 разрешителни за отстрел.

В съобщението се подчертава, че МОСВ се ръководи от принципа, че ефективното опазване и управление на кафявата мечка следва да се извърша на базата на коректни данни за размера на популацията. С тази цел Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) надгражда процеса, като вече е в ход изпълнението на проект за определяне на числеността на вида кафява мечка чрез ДНК анализ.

За да се осигури пълнота на данните, пробите се събират от цялата територия на разпространение на мечката в страната и се изпращат за анализ и обработка в лаборатория в Словения през октомври и през декември. Теренната работа по събирането на проби от екстременти за генетичен анализ започна в края на юни и ще продължи до края на ноември т.г., отбелязаха от МОСВ. Резултатите трябва да са ясни в началото на 2027 г. Очакванията са резултатите да помогнат за по-ефективно опазване и управление на вида кафява мечка.

След зачестилите случаи на навлизане на мечки в населени места в района на Средна Стара планина се появиха спекулативни твърдения за числеността за кафявата мечка в района на Държавно ловно стопанство (ДЛС) „Росица“. Беше посочено, че мечките там били 180 на брой, а по данни на ИАОС животни на територията нямало. Това твърдение не отговаря на истината, казаха от министерството. В Средна Стара планина се извършва мониторинг на територията на Национален парк „Централен Балкан“, Природен парк „Българка“ и държавните горски и ловни стопанства на територията на защитена зона „Централен Балкан – буфер“, като ДЛС „Росица“ е част от тази територия. През годините данните показват наличие на от 60 до 109 мечки, сочат данните на МОСВ.

Освен това броят на мечките на територията на ДЛС „Росица“ няма как да надхвърля този на мечките, които се срещат на цялата мониторирана територия. Данните от интернет страницата на стопанството сочат, че неговата площ е малко над 13 000 ха. Обитаемата територия на една женска мечка e средно около 1500 до 2000 ха (при абсолютен минимум 500 ха), а за мъжките индивиди би могло да достигне и до 3000, дори 4000 ха. Предвид това твърдението, че на територия от 13 000 ха живеят 180 мечки, е биологически необосновано, разясниха също от МОСВ.

МОСВ работи от години за намаляване на условията за възникване на конфликт между мечката и човека, увериха от ведомството. Оттам дадоха пример, че по Програма „Околна среда“ са инвестирани приблизително 600 000 лв. – средства, с които пет от шестте държавни горски предприятия изпълняват проект за осигуряване на хранителна база за вида. През последните години са раздадени около 400 електропастира, обучавани са пастирски кучета, разработвани са проекти, свързани с превенция, а от 2007 г. насам се изплащат обезщетения за нанесени щети от мечка върху домашни животни и пчелини, информираха още от МОСВ. От министерството коментират, че обезлюдяването на села в горски и планински територии, които граничат с местообитанията на мечките, е предпоставка за навлизане на животните в стопанствата на хората.

В началото на септември в Община Севлиево бяха обсъдени мерки за гарантиране на безопасността на хората във връзка с появата на мечки в населените места. Сред дискутираните мерки бяха пролетно подхранване на мечките и ограничаване на популацията им.