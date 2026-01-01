Германската партия „Алтернатива за Германия“ (АзГ) „написа история“ с убедителната си победа на изборите в Саксония-Анхалт , заяви регионалният ѝ лидер Улрих Зигмунд в интервю за обществената телевизия А Ер Де след обявяването на първите прогнозни резултати.

„Нуждаем се от фундаментална политическа промяна в тази страна, от политика, която най-сетне отново да се грижи за собствените ни интереси, за собствената ни страна“, заяви Зигмунд.

Зигмунд каза, че партията му ще потърси контакт с всички политически сили, които искат да водят по-добра политика.

„Подаваме ръка на всички демократични сили, които искат да водят по-добра политика“, каза политикът. Той добави, че по теми като миграцията и вътрешната сигурност не може да има компромиси.

Според екзитпол на А Ер Де АзГ получава 44,5% от гласовете – повече от два пъти спрямо 20,8%, получени на изборите през 2021 г. – и постига най-добрия си резултат на регионални избори досега.

Зигмунд се надява да стане първият представител на АзГ, оглавил правителството на една от 16-те германски провинции, но екзитполовете сочат, че партията е останала малко под абсолютното мнозинство в провинциалния парламент в Магдебург, посочи ДПА.

АзГ никога досега не е участвала в управляваща коалиция в нито една от 16-те германски провинции, нито на федерално равнище, тъй като всички останали основни партии отказват да си сътрудничат с нея – политика, известна като „защитна стена“.