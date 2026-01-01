„Нека продължим! Има шанс майка ни да е жива. Всяка информация може да бъде решаваща“ – с този емоционален призив близките на издирваната в Ямболско и региона Станка Вълчева призоваха всички хора, които имат някаква информация за нея, да се обадят на 112 или в най-близкото до тях полицейско управление.

Възрастната жена е излязла от дома си в четвъртък следобед (30 юли) и оттогва е в неизвестност. Последно е била видяна около 15:00 ч., когато тръгнала да си запише час при зъболекар в квартал „Възраждане“ в града. Тя посетила кабинета и записала час за следващо посещение. Според зъболекаря жената изглеждала спокойна и ориентирана и не показала признаци, че има проблем или че не знае къде се намира, посочват от местната медия "Ера Тв".

Спешен призив: Виждали ли сте тази жена (СНИМКИ/ВИДЕО)

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Около 18:00 ч. същия ден съпругът ѝ, който е на 83 години, разговарял с нея по телефона. Тя му казала, че е паднала, но е добре, няма нужда от помощ и ще се прибере сама. След този разговор жената повече не отговорила на телефона си. В продължение на три дни той давал свободен сигнал, но без отговор. В момента близките предполагат, че батерията вече е изтощена.

Семейството уточнява, че Станка Вълчева живее със съпруга си. Макар да е имала леки здравословни проблеми и лека степен на дементен синдром, тя до момента е била самостоятелна, излизала на разходки и добре познавала района около дома си.

„Тя е тревожен човек, но разходките навън винаги са я успокоявали. Това не е било необичайно излизане за нея“, споделят близките й.

Има данни, че след посещението при зъболекаря жената е била забелязана в района около магазин "Вилтон". Роднина я видяла и я поздравила, но тя не я разпознала, вероятно заради проблеми със зрението и слуха.

В издирването са включени полицейски екипи, използвани са служебни кучета и дронове, а са претърсени множество райони в Ямбол и около града. Проверяват се и записи от видеокамери на Община Ямбол, но прегледът на големия обем информация изисква време.

Близките не губят надежда и молят всеки, който има информация или е забелязал Станка Вълчева, да помогне.

Възрастната жена е облечена с тъмен панталон над глезените, шарена блуза с къс ръкав в бежово кафяво тонове, с бежови сандали без ток, с бяла лятна шапка с периферия и лилави и розови ленти за украса, посочват близките й.

Всеки, който има информация за местонахождението на Станка Вълчева, може да се свърже със семейството на телефон 087 888 4999 или да подаде сигнал на телефон 112. Времето е изключително важно. Нека заедно помогнем Станка Вълчева да бъде открита.