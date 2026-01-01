Легендарният рок музикант Глен Хюз обяви, че прекратява концертната си дейност заради сърдечна операция. Вокалистът и басист на Deep Purple, Trapeze, Black Sabbath, Black Country Communion и The Dead Daisies направи специално изявление, публикувано на неговия официален сайт.

„През изминалата година имах някои здравословни проблеми. Резултатите от многобройните ядрено-магнитни резонанси, компютърни томографии и ехокардиограма показаха на медицинския ми екип, че се нуждая от още една сърдечна операция. Наистина нямам друга възможност или избор, тъй като здравето ми е основен приоритет. Благодарен съм, че бях избран да изживея живот, белязан от дара на музиката… Благодаря ви, че вървяхте редом с мен. Ваш приятел, Глен“, написа рок музикантът, който на 21 август навършва 75 години. Той е член на Залата на славата на рокендрола от 2016 г.

През януари Глен Хюз отмени планираното за пролетта шестседмично турне в САЩ и тогава посочи като причина „лек здравословен проблем, който изисква вниманието ми през следващите месеци“, отбелязва сайтът за рок, метъл и алтернативна музика в света Louder Sound.

Последният концерт на Глен Хюз се състоя на 30 май 2026 г. в историческия театър „Аркада“ в град Сейнт Чарлз в щата Илинойс в САЩ. Той се събра за еднократна изява с бившата си група The Dead Daisies под временното име The Purple Daisies. Групата изпълни специална програма, разделена точно 50/50 - десет от най-популярните песни на The Dead Daisies и почти толкова емблематични класики от златната ера на Deep Purplе.

Последното гостуване на британския музикант в България беше през февруари 2025 г. за участие в концерта „Гласовете на рока със симфоничен оркестър“, който се състоя в зала 1 на НДК. Тогава музикантът каза на феновете, че са откраднали сърцето му.