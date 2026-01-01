Министерският съвет прие няколко решения, свързани с управлението на държавни имоти, които засягат синдикални организации, Агенция „Митници“ и няколко държавни институции.

Правителството учреди безвъзмездно право на ползване за срок от 10 години върху два държавни имота в София в полза на Федерацията на независимите синдикати от отбраната „Българска армия“ към КНСБ и Националния синдикат „Отбрана“ към КТ „Подкрепа“.

Имотите, които са предоставени за управление на Министерството на отбраната, се намират съответно в район „Младост“ и на ул. „Джеймс Баучер“. Те ще бъдат използвани за изпълнение на синдикалната дейност на двете организации при спазване на действащото законодателство и правилата за държавните помощи, посочват от МС.

Кабинетът промени и статута на държавен имот в столичния район „Слатина“, в местността „Летищен комплекс“. Имотът с площ 1 503 кв. м, предоставен за управление на Министерството на финансите за нуждите на Агенция „Митници“, вече ще бъде публична държавна собственост вместо частна държавна собственост.

С друго решение Министерският съвет удължи до 1 август 2027 г. срока за приемо-предаване на държавни имоти в София между Министерството на здравеопазването, Министерството на вътрешните работи, Висшия съдебен съвет, Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество и Сметната палата. Промяната е направена чрез изменение на правителствено решение, прието през януари 2026 г.