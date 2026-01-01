Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) издаде жълт код за опасно горещо време за 21 области в страната за сряда, 5 август. Очакват се високи температури, които на места ще надхвърлят 35 градуса.

Предупреждението е в сила за областите Видин, Монтана, Враца, Ловеч, Велико Търново, Русе, Търговище, Разград, Силистра, Шумен, Варна, Сливен, Ямбол, Бургас, Хасково, Стара Загора, Кърджали, Пловдив, Пазарджик, Благоевград и Кюстендил.

НИМХ

Лекарите препоръчват хората, особено възрастните, малките деца, бременните жени и хората с хронични заболявания, да избягват продължителен престой на открито между 11:00 и 17:00 часа. Добре е да се приемат повече течности, да се носят светли и леки дрехи, както и шапка при излизане навън.

Високите температури увеличават и опасността от възникване и бързо разпространение на пожари.

От пожарната традиционно напомнят при такива условия да не се пали огън на открито, да не се изхвърлят незагасени цигари и да се избягват дейности, които могат да предизвикат искри в близост до суха растителност.