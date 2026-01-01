Националната астрономическа обсерватория „Рожен“ ще получи първия сертификат от „Звездните маршрути на Родопите“ на 6 август. Тогава в обсерваторията ще бъде открита и изложба за 150-годишнината от Априлското въстание.

Това каза д-р инж. Момчил Караиванов, координатор на Регионалния академичен център на БАН в Смолян. Събитието се провежда под егидата на председателя на Българската академия на науките чл.-кор. Евелина Славчева, която ще открие изложбата. Регионален домакин е областният управител на Смолян Георги Пепеланов.

Изложбата „Априлското въстание 1876 г. в съдбата на членовете на Българското книжовно дружество“ ще бъде представена от доц. д-р Димитър Христов от Института за исторически изследвания при БАН.

Експозицията показва чрез архивни и библиотечни източници как водещи представители на възрожденската интелигенция се жертват, преживяват и осмислят събитията от 1876 г., уточняват от Регионалния академичен център на БАН.

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Областният управител Георги Пепеланов ще връчи на НАО „Рожен“ сертификат за „Звезден обект №1“. Инициативата „Звездните маршрути на Родопите“ ще бъде представена от инж. Момчил Караиванов като част от интегрирания проект „Развитие на област Смолян чрез инвестиции в устойчив туризъм, създаване на нови атракции и опазване на културно-историческото наследство на териториите на общините Смолян, Чепеларе, Баните и Златоград и подобряване на транспортната свързаност“, уточняват от областната администрация.

На форума ще бъде обсъден план за сътрудничество между БАН, Регионалния академичен център и областната администрация в Смолян, използвайки научния потенциал и експертиза при разработването на политики за развитие на планинския район. „Звездните маршрути на Родопите“ са част от идеята за развитие на астротуризъм и интегриран подход за свързване на научни, културни и исторически обекти.

НАО „Рожен“ е едновременно национална научна инфраструктура, символ на Родопите и място, което всяка година привлича хиляди посетители към науката, уточняват от Регионалния академичен център.

Създаването на регионален инвестиционен фонд в Смолян, чрез който да се финансират политики, насочени към развитие на планинската област, може да бъде съвременно решение за спиране на обезпокоителните тенденции на обезлюдяване на Родопите.

Това е една от идеите на Регионалния академичен център за развитие на областта. Според инж. Караиванов във фонда биха могли да постъпват приходи, генерирани от местните енергийни ресурси, основавайки се на европейски практики в страни като Франция и Швейцария.