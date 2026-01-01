Четирима мъже бяха намушкани с нож в сряда по обед в лондонския квартал "Ковънт Гардън", а жена е била арестувана, съобщиха няколко британски медии.

Позовавайки се на полицията, телевизия „Скай“ съобщи, че служителите на реда са били извикани около 12:30 ч. местно време в популярния туристически район, известен с многобройните си театри.

Четиримата пострадали са получили медицинска помощ на място, съобщи говорител на лондонската служба за спешна помощ.