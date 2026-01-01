В Природозащитен център „Пода“ в Бургас вече се забелязват първите щъркели, отправили се към местата за зимуване - сигурен знак, че есенната миграция е започнала.

Това съобщиха от Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) на официалната си фейсбук страница. На птиците им предстои невероятно пътешествие от над 8000 км до Африка, посочиха от организацията.

Първите щъркели пристигнаха в село Ружинци

За да запазят силите си по дългия път, щъркелите използват топлите възходящи въздушни течения и следват добре познати миграционни маршрути, които им помагат да преодолеят огромните разстояния.

Всяко ято, което преминава над нас в тези дни, е част от едно от най-впечатляващите природни явления - ежегодната миграция, която свързва Европа и Африка, допълниха от БДЗП.

От дружеството приканват всеки любител на птиците да ги наблюдава, като посети Природозащитен център „Пода“.

В края на февруари от БДЗП съобщиха, че има значително намаляване на смъртността на птици след обезопасяване на електроразпределителни линии в района на Бургаските езера.