Изненадваща проверка на Пловдивския общински инспекторат е извършена в квартал „Капана“ в късните часове на съботната вечер.

Основното нарушение, установено при акцията, е разполагането на маси и столове извън площите, посочени в издадените разрешения за ползване на общинска собственост.

В рамките на проверката инспекторите са съставили общо шест констативни протокола. Четири от тях са за поставяне на маси и столове извън разрешената площ, а два - за неспазване на работното време.

На управителите на фирмите, стопанисващи неизрядните обекти, ще бъдат връчени актове за установяване на административни нарушения (АУАН), съобщиха от Общината.

Съгласно действащата нормативна уредба санкцията за разполагане на маси и столове извън разрешената площ е 6000 лева (3067,75 евро). За неспазване на работното време глобата е 5000 лева (2556,46 евро).