МВР ще направи всичко в рамките на своите компетенции, за да бъдат изяснени фактите около словесния сблъсък, възникнал между чуждестранна и българска групи в Банско, заяви изпълняващият функциите главен секретар на МВР главен комисар Любомир Николов, цитиран от пресцентъра на МВР.

Той се срещна с представители на еврейската общност в България и ги запозна с хронологията около случая от 2 август, както и действията на органите на полицията. „Всички участници са установени, материалите са докладвани в прокуратурата“, обясни той и допълни, че органите на реда са се отзовали моментално на сигнала за напрежение и то е било потушено. Той изрази готовност при позволение от прокурора да запознае заинтересованите и с материалите по проверката.

Николов посочи още, че българската държава винаги е осъждала антисемитските прояви, а МВР винаги е взимало отношение спрямо своите компетенции.

Представителите на еврейската общност благодариха за дългогодишното добро сътрудничество, а двете страни изразиха готовност да продължат взаимодействието си за гарантиране на сигурността на международни форуми и събития на територията на България.

От Районната прокуратура в Благоевград съобщиха, че на 2 август, около 23,40 ч. чрез Националната система за спешни повиквания 112 в Районно управление на МВР - Банско е постъпил сигнал за възникнал скандал между гости на хотела и преминаващи граждани.

Полицейски служители незабавно са изпратени на място и са предприели действия за прекратяване на напрежението. Установени са участниците в инцидента, снети са писмени обяснения. Изяснено е, че между две групи е възникнало словесно пререкание, като не са установени данни за физическа саморазправа или причинени телесни увреждания.

На 5 август, след анализ на първоначално събраните материали, е проведено работно съвещание в прокуратурата с полицейските служители, извършващи проверката. Наблюдаващият прокурор е дал конкретни указания за извършване на допълнителни действия - снемане на сведения от всички лица, възприели случая, преглед и анализ на всички записи от видеокамери, намиращи се в близост до обекта, включително и установяване на вида и размера на нанесените материални щети в хотела. Целта на допълнителните действия е изясняване в пълнота на всички факти и обстоятелства, предхождащи, съпътстващи и последвали инцидента, поведението и действията на всички участници в него, независимо от тяхното гражданство или националност.

Окончателната правна преценка за наличие на данни за извършено престъпление от общ характер ще бъде извършена след приключване на проверката и въз основа на събраните по преписката данни.

Припомняме, че първоначалната информация за инцидента от 2 август се появи в италиански медии, като бе посочено, че "група неонацисти се е опитала да нахлуе в хотел в София, където е отседнала група от млади италиански евреи". По-късно от МВР съобщиха, че случаят всъщност е от Банско. Началникът на Районното управление в града Християн Пармаков заяви на брифинг, че около 23:30 ч. е подаден сигнал за лица, заплашващи със саморазправа пред хотел в града. Изпратени са полицейски служители, които са установили, че до физическа саморазправа не се е стигнало, а участниците са установени. "По предварителни данни може да се предположи, че групата, която е била в хотела, е предизвикала минаващите граждани с непристойни жестове и знаци", каза Пармаков. По случая е образувана преписка, която е докладвана в компетентната прокуратура. Всички участници в инцидента са установени, като е изяснено, че българските младежи са непълнолетни.

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Уверени сме, че институциите ще си свършат работата, каза на брифинг пред медиите Алина Леви, председател на Организацията на евреите в България „Шалом“ след срещата с и. д. главен секретар на МВР Любомир Николов. Срещата бе по повод случая със словесна агресия между български и италиански младежи пред хотел в Банско. На срещата присъстваха още Николай Гълъбов, председател на Федерацията на ционистите в България, и Юлия Георгиева, председател на Израилтянския духовен съвет.

Обсъдихме казуса и имаме увереност, че се работи по случая, както на място, така и от министерството. За нас е много важно да се разграничат елементите по този казус - това, което е свързано с поведението на тези деца и нанесените щети по хотела, което за нас не е основното, посочи Леви.

На въпрос как полицията си е свършила работата след като няма нито един задържан тя отговори, че това е въпрос към полицията. Ние сме информирани, че това, което те могат да направят е да дадат съответната документация. Лицата по случая са установени и са съставени документите на място, допълни Алина Леви и поясни, че те като организация не са в качеството да коментират това.

За нас е важно българското общество и ние да се обединим около това, че такъв тип прояви на антисемитизъм влияят на името на България, а не само на еврейската общност. Те трябва да бъдат заклеймявани и да се разглеждат с цялата строгост на законите в България. Това е едно незаслужено петно върху България, заяви председателят на „Шалом“.

БТА

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По нейни думи не е случайно толкова много туристи от еврейски произход да предпочитат България за дестинация, защото тук обществото е толерантно и тук се чувстват добре. Това вече не може да се каже за много места в Европа и ние искаме да го запазим и е важно за нас, посочи тя.

Попитана дали очакват наказания по случая Леви отговори, че очакванията им са органите на реда да си свършат работата, а не наказания. Очакваме да дадат доказателства дали има предпоставки за престъпление или такова. Не смятам, че се правим на жертви или да докажем нещо, което не е видно, коментира тя.

Институциите в България имат своите правомощия и трябва да действат заедно. Когато МВР предаде каквото има на прокуратурата, очакваме и те да си свършат работата, каза още Алина Леви.

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"Ние не сме коректив на МВР, но сме уверени, че те работят в правилната посока. Казахме на полицията, че за нас е много важно да се изчисти темата и да се раздели на две. Ако има някакво хулиганско отношение от страна на тези гостуващи деца, полицията е предприела нужните действия и има протоколи по случая. За нас е много важно расистката и антисемитската позиция да бъде изчистена и да се разглежда отделно", това каза от своя страна и Николай Гълъбов, председател на Федерацията на ционистите в България.

Гълъбов допълни, че от много години се опитват под някакъв формат да изчистят темата със закона в България, защото според него той трябва да бъде коригиран. "Около Луков марш има много спорове и получаваме съдействие от МВР, Общината се опитва да го спре както може, а оттам се заобикаля през прокуратурата и съд и се позволяват тези нацистки маршове. България търпи критика от Европа и света за провеждането на този марш. По тази причина трябва да се търсят законови промени", заяви Гълъбов.

БТА

Недопускането на прояви на антисемитизъм и на всички форми на дискриминация е съществен елемент от гарантирането на обществения ред, защитата на човешките права и утвърждаването на България като държава, която отстоява принципите на толерантност, равнопоставеност и върховенство на закона. Това посочиха от Комисията за защита от дискриминация (КЗД) в позиция по повод разпространената информация за антисемитски прояви спрямо италиански ученици в Банско.

В качеството си на национален специализиран орган за предотвратяване на дискриминация, защита от дискриминация и осигуряване равенство на възможностите, както и като национална контактна точка на ОССЕ за престъпленията от омраза, КЗД приема за обезпокоителни съобщенията, че група младежи са били обект на обиди и заплахи във връзка с еврейския им произход, по време на престоя им в хотел в Банско, се посочва в позицията.

От комисията допълват, че антисемитизмът представлява форма на дискриминация на основата на религия или етническа принадлежност и е несъвместим с ценностите на демократичното общество, както и че той има потенциала да доведе до тежко засягане на правата на евреите и до поставянето им в дискриминационно положение, поради което противодействието му е превърнато като водеща политика на Европа и е част от редица международни правозащитни актове, декларации на ЕС и препоръки на Европейската комисия срещу расизма и нетолерантността. В българското законодателство чрез Закона за защита от дискриминация също са въведени забрани на всякакви прояви, които създават враждебна, обидна или унизителна среда за лица или групи по различни признаци, в това число религия, етническа принадлежност или произход.

КЗД акцентира, че настоящият случай е ясен сигнал, че предотвратяването и защитата от неравно третиране следва да бъдат в основата на всички действия на компетентните органи и на цялото общество. От комисията посочват, че ще продължат стриктно да следят случая и след пълно изясняване на цялата фактическа обстановка, при необходимост ще се самосезира.