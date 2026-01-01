Гръцкият остров Сирос предлага работа за доброволци, които искат да се грижат за бездомни котки. Кампанията за набиране на доброволци за следващата година стартира през септември 2026 г., се съобщава в сайта на организацията "Котките на Сирос" (SyrosCats.com), която от години полага усилия за овладяване на популацията на пухкавите животни на егейския остров.

Островът стана световноизвестен заради кампаниите на организацията за осигуряване на хора, които да подпомагат грижите за котките и процедурите по осиновяването им.

"Котките на Сирос" предлагат настаняване, закуска и покриване на комунални разходи за доброволците, които се съгласят да работят по пет часа на ден пет дни в седмицата. Единственото условие е човек да обича котките и да е на възраст над 25 години. Приканват се в кампанията да се включат и хора, които имат опит във ветеринарните грижи.

В информацията се посочва, че доброволците живеят заедно, като всеки има самостоятелно легло и дели с още двама или трима души кухня, баня и общи помещения. Желаещите да се включат трябва да поемат сами пътните си разноски, да покриват разходите си за храна и за здравна застраховка.

Дигиталните номади са добре дошли, се отбелязва в сайта, но условието е да работят на гъвкаво работно време, за да могат да се включат ефективно в дейностите на организацията.

Доброволците ще участват в храненето както на котките, настанени в приюта на организацията, така и на уличните котки. Ще помагат в полагането на здравни грижи за животните. От организацията приканват доброволците да галят колкото е възможно повече животинките и да качват сладки снимки във Фейсбук.

Предполага се, че на острова живеят около три хиляди бездомни котки, които обитават места, близки до пристанища и плажове.