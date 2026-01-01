Най-малко 12 души бяха убити, а над 300 - ранени на летището в Рияд при обстрел, станал вчера, предаде Ройтерс, като се позова на саудитската служба за гражданска авиация.

Жертвите са четирима саудитци, двама души от Бангладеш и по един от САЩ, Йордания, Сирия, Судан и Египет. Последният убит е палестинец.

В изявлението се посочва още, че някои от 309-те пострадали са в критично състояние. Освен това са нанесени материални щети.

Летището на саудитската столица е затворено.

Хусите поеха отговорност за атаката, която представлява сериозна ескалация на конфликта, отбелязва Ройтерс.

Поредицата от смъртоносни удари извади на показ "слаби точки" в способността на Саудитска Арабия да се отбранява, в момент, когато кралството води въздушна кампания в подкрепа на сухопътните сили на йеменското правителство срещу проиранската групировка.

Хусите контролират част от съседен Йемен, включително столицата Сана и ключовия проток Баб ел Мандеб.

Оглавяваната от Саудитска Арабия коалиция против йеменската групировка междувременно съобщи, цитирана от Ройтерс, че снаряд е паднал близо до летището на източния саудитски град Дамам.

Агенцията отбелязва, че това летище се е превърнало във важна алтернатива на риядското след поредицата атаки срещу саудитската столица.

Коалицията каза още, че е прехванала и унищожила югоизточно от Рияд балистична ракета, изстреляна от хусите.

На фона на ескалацията на конфликта президентът на САЩ Доналд Тръмп каза вчера, че страната му "много скоро" ще реши дали да се включи в кампанията на въздушни удари по обекти на проиранската йеменска групировка.

Войната в Йемен избухна през 2014 г. Ударите на хусите по летището на Рияд са безпрецедентни, откакто оглавяваната от Саудитска Арабия коалиция се намеси в конфликта на страната на правителството през 2015 г., отбелязва Франс прес.

САЩ и ООН осъдиха атаката на хусите срещу летището на саудитската столица Рияд.

Американският президент Доналд Тръмп нарече нападението "нещо ужасно", предаде Ройтерс.

Говорейки пред журналисти, Тръмп добави, цитиран от Франс прес, че ще разговаря по телефона със саудитския престолонаследник принц Мохамед бин Салман.

"Тези достойни за осъждане нападения демонстрират грубо пренебрежение към живота на невинни цивилни. Те трябва да спрат незабавно", написа в Екс държавният секретар на САЩ Марко Рубио, цитиран от Ройтерс.

Специалният пратеник на ООН за Йемен Ханс Грундберг също осъди атаката, предаде АФП.

"Подобни действия представляват сериозна заплаха за регионалната сигурност, поддържат цикъла на насилие и усложняват допълнително усилията за постигане на мир в Йемен", каза Грундберг в комюнике. Той призова хусите да "прекратят тези нападения" срещу цивилни обекти в Саудитска Арабия.

Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен определи атентата на хусите, извършен срещу международното летище в Рияд, като „опасна ескалация“ и заяви, че подкрепяната от Иран йеменска бунтовническа група трябва да престане да нанася удари по цивилни цели, предаде Франс прес.

"Тези убийствени атаки, извършвани от прокси групи на Иран, въвличат региона в спирала на насилие. Те дестабилизират съществените инфраструктури, необходими на световния транспорт и на енергийните доставки и предизвикват трусове по света. Тези убийствени атаки срещу цивилни трябва да бъдат преустановени незабавно“, каза Фон дер Лайен и добави, че ЕС изразява солидарността си със Саудитска Арабия.

Дипломат номер едно на ЕС Кая Калас също осъди нападението и каза, че то е ужасяващ акт на терор.

"Не може да има никакво оправдание за тези безразборни атаки, извършвани срещу цивилни и срещу гражданска инфраструктура“, заяви тя.

Калас каза, че е в тесен контакт със саудитския външен министър и настоя за засилване на сътрудничеството между морската мисия на ЕС в Червено море и военната коалиция, ръководена от Рияд в Йемен.