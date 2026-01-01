Полското вътрешно министерство съобщи, че е насрочено спешно заседание в Антитерористичния център към Агенцията за вътрешна сигурност, след като полицията е получила информация за възможни опити за убийство, насочени срещу премиера и министъра на отбраната, предаде Франс прес.

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„Във връзка с информацията, получена от полицията относно възможен опит за убийство, насочен срещу премиера, както и срещу вицепремиера и министър на националната отбрана, министърът на вътрешните работи и министърът, координиращ специалните служби, разпоредиха предприемането на съответни действия“, написа в социалната мрежа Екс говорителката на министерството на вътрешните работи Каролина Галецка.

Тя уточни, че в спешното заседание ще участват представители на полицията, Държавната служба за охрана и Агенцията за вътрешна сигурност.

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Полша, която е член на НАТО и на Европейския съюз и се намира на източния фланг на двата блока, е в състояние на повишена готовност след няколко нападения с хладни оръжия или опити за нападения, извършени от непълнолетни или млади хора в училища и гимназии от началото на учебната година през септември.

Полският премиер Доналд Туск осъди в четвъртък „всеобхватната култура на насилието в света“, която според него „е достигнала и до Полша“.