Полският министър-председател Доналд Туск осъди ролята на социалните мрежи и видеоигрите при появата на "култа към насилието" сред младежта след атаките с хладно оръжие на ученици в две полски училища, предаде Франс прес.

"Този култ към насилието вече се разпространи навсякъде по света и, за съжаление, достигна и Полша", посочи Туск по време на пресконференция.

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"Всичко това се случва под влиянието на интернет, видеоигрите и съдържанията, които насърчават чистото насилие и така наречените "фрийк файтс", допълни полският премиер.

Терминът "фрийк файтс" (freak show fights) обозначава жестоки сблъсъци в стил кикбокс или ММА между инфлуенсъри и знаменитости, в които има голямо несъответствие между уменията, опита или теглото на бойците, отбелязва АФП.