Двама възрастни бяха ранени при атака "с остър предмет" в полско училище, за която бе арестуван 15-годишен нападател, съобщи днес полският министър на вътрешните работи Марчин Кервински, цитиран от Ройтерс.
V napadu z nožem na osnovni šoli severno od Varšave je bil ubit en človek, še dva pa sta ranjena, je sporočila policija in dodala, da je napad izvedel 15-letni nekdanji učenec. V sredo se je zgodil napad z nožem na poljski srednji šoli. https://t.co/tny7XNM0IZ— 📱MMC RTV Slovenija (@rtvslo) October 8, 2026
Министърът добави, че на един чистач се оказва първа помощ.
Udaremniony atak w szkole. Sprawca mówił, że "zrobi coś złego", miał dwa noże https://t.co/H3N4miVKo8— Dziennik.pl (@DziennikPL) October 8, 2026
Атаката идва след друго подобно нападение вчера, при което 19-годишен ученик рани с мачете 10 души в професионално училище в полския град Остроленка, североизточно от Варшава.