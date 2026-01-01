/ БТА

Двама възрастни бяха ранени при атака "с остър предмет" в полско училище, за която бе арестуван 15-годишен нападател, съобщи днес полският министър на вътрешните работи Марчин Кервински, цитиран от Ройтерс.

Министърът добави, че на един чистач се оказва първа помощ.

Атаката идва след друго подобно нападение вчера, при което 19-годишен ученик рани с мачете 10 души в професионално училище в полския град Остроленка, североизточно от Варшава.

Алексей Маргоевски/БТА
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