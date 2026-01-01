Максимална температура от 33,7 градуса на сянка е измерена този следобед в Русе. Това съобщиха за БТА от хидрометеорологичната станция в крайдунавския град.

Досега най-топло на 11 октомври е било през 1924 г., когато термометрите са отчели 30,5 градуса. Най-студено на този ден е било през 1979 г. – 1 градус.

През следващото денонощие през страната ще премине студен атмосферен фронт, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

От запад на изток на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевични бури. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили, с него ще нахлува студен въздух. Минималните температури ще бъдат между 10° и 15°, а максималните – предимно между 13° и 18°, в Източна България – между 20° и 24°.