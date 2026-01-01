Лидерът на ГЕРБ критикува и заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност и предупреди за възможни проблеми с доставките на горива.

Срещата с Кирило Буданов е била толкова конспиративна, че службите и президентът не знаят за нея. Това коментира лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов по време на среща с фермери в Силистренско, излъчвана на живо във Фейсбук.

За посещението на началника на кабинета на украинския президент Володимир Зеленски у нас се разбра вчера. То беше потвърдено от правителствената информационна служба и коментирано от премиера Румен Радев.

„Какво означава конспиративна среща, какво означава да лъжеш руски настроените хора, че нямаш нищо общо с Украйна?“, попита Борисов. По думите му срещата е била толкова секретна, че никой не е знаел за нея – нито службите, нито президентът.

„Трябва само да си представим, че тези хора се грижат за нашата сигурност“, каза лидерът на ГЕРБ.

Борисов определи КСНС като „срам“

Борисов разкритикува и заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност при президента.

„Консултативният съвет за национална сигурност при президента беше срам, толкова неподготвени, никаква информация“, заяви той.

Борисов предупреди за проблеми с доставките на горива

Лидерът на ГЕРБ повтори и позицията си, изразена във Фейсбук, по повод сделката между президентите на САЩ и Русия Доналд Тръмп и Владимир Путин за износ на руски дизел.

„Ще спре и нафтата, от един месец си приказвам, но да се стигне дотам Тръмп да звъни на Путин да договаря руска нафта за Щатите, смятайте какво ще стане в Европа, откъде тя ще докара нафта“, коментира Борисов. Той подчерта, че е много притеснен.

Бившият премиер припомни, че по време на управлението му не е бил допускан износ на горива от България, за да има достатъчно за фермерите и хората.

„Като добри стопани ние не давахме да се изнася нафта от България, а да има за фермерите, хората“, заяви той.

По думите му миналия месец правителството на Радев и парламентарната му група са премахнали тази „мазнинка“, с която страната е разполагала.

Борисов обвини „Прогресивна България“, че решенията ѝ ощетяват хората и облагодетелстват малцина. Той припомни и предложението на ГЕРБ за намаляване на ДДС върху моторните горива от 20% на 9%.

„Няма проблем с Европейската комисия, иска се нотификация, те ще я дадат, докато мине кризата“, посочи лидерът на ГЕРБ.