Продължава ценовият ръст на едро на основни хранителни продукти у нас, сочи седмичният анализ на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ).

Индексът на тържищните цени (ИТЦ), който отразява движението на цените на хранителните стоки на едро в България, се повишава с 0,82 на сто до 2,343 пункта спрямо 2,324 пункта седмица по-рано. Базовото равнище на индекса (1,000 пункта) е от 2005 година.

При зеленчуците през седмицата най-много поскъпват доматите, които са с 16,83 на сто нагоре и се търгуват по 1,86 евро за килограм. Значително по-висока е и цената на зелените чушки - с 14,99 на сто до 1,12 евро за килограм, а на червените - с 3,54 на сто до 1,23 евро за килограм. Поскъпват също тиквичките - с 4,46 до 0,89 евро за килограм, и зрелият лук кромид - с 2,79 на сто до 0,59 евро за килограм.

Най-много пада цената на зелената салата, която е с 6,76 на сто надолу и се търгува по 0,69 евро за килограм. Следват я морковите - с 5,49 на сто до 0,62 евро за килограм, краставиците - с 5,18 на сто до 1,50 евро за килограм, картофите - с 4,84 на сто до 0,59 евро за килограм, и зелето - с 2,83 на сто до 0,55 евро за килограм.

При плодовете, наблюдавани от ДКСБТ, поскъпват единствено ябълките, които са с 6,4 на сто до 1,13 евро за килограм. На обратната страна, поевтиняват гроздето - с 6,16 на сто до 1,28 евро на килограм, лимоните - с 3,8 на сто до 1,52 евро за килограм на едро, и бананите - с 2,03 на сто до 1,45 евро за килограм.

Цената на кравето сирене се покачва с 0,23 на сто до 6,13 евро за килограм, а на кашкавала тип „Витоша“ - с 0,15 на сто до 9,50 евро за килограм. Киселото мляко (3 и над 3 процента масленост) е по-скъпо с 1,39 на сто до 0,73 евро за кофичка от 400 гр., а прясното мляко - с 0,67 на сто до 1,21 евро за литър. Кравето масло (пакетче от 125 грама) се търгува по 1,35 евро за брой, което е ценови спад от 4,53 на сто.

Замразеното пилешко месо поскъпва с 0,9 на сто до 3,60 евро за килограм, а яйцата (размер М) запазват цената си и се продават по 0,19 евро за брой на едро.

Цената на ориза е с 5 на сто нагоре до 1,68 евро за килограм, а на захарта - с 2,17 на сто до 0,94 евро за килограм.

По-евтини са зрелият фасул - с 0,76 на сто до 2,10 евро за килограм, и лещата - с 0,2 на сто до 2,02 евро за килограм. Поскъпване се наблюдава също при олиото, което е с 1,64 на сто нагоре и се търгува по 1,74 евро за литър. Значителен спад на стойността на едро има при брашното тип 500 – с 10,03 на сто до 0,61 евро за килограм.