Възстановено е движението по пътя между селата Съдиево, община Айтос, и Миролюбово, община Бургас, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“.

По-рано днес мъж на 20 години и жена на 30 години загинаха при челен сблъсък между два леки автомобила на главния път Бургас – Айтос. Инцидентът е станал около 15:45 ч. в района на разклона за село Съдиево.

БГНЕС

Двамата са били водачи на автомобилите и са загинали на място, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Бургас.

БГНЕС

Заради катастрофата движението по пътя беше напълно преустановено и в двете посоки. На място бяха изпратени екипи на полицията и Спешна помощ.

Към момента няма данни за други пострадали. Причините за тежкия пътен инцидент се изясняват.