Това, което вчера чух от министър-председателя за срещата с началника на кабинета на украинския президент Кирило Буданов, означава активна българска външна политика. България заявява на всички нива своята позиция за края на конфликта в Украйна и необходимостта от преговори за мир. Това заяви президентът Илияна Йотова пред журналисти, като уточни, че към президентската администрация не е постъпвало искане за такава среща.

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Тя определи като полезна срещата в София и в контекста на посещението на началника на кабинета на президента на Украйна в САЩ, от където се очакват конкретни стъпки за преговорния процес за мир. Йотова възлага надежди на разговорите в САЩ с участието и на представители на европейски държави и институции.

Помолена да коментира договорката между САЩ и Русия за доставка на дизелово гориво и евентуалния й ефект върху цените, президентът заяви, че това е част от цялостния комплекс от проблеми, свързани с войната в Украйна, но трябва да се види конкретиката на споразумението. Йотова подчерта, че недостигът на дизелово гориво поставя пред затруднение цяла Европа, а и света. „Знаете, че и газохранилищата са пълни малко повече от половина. Затруднени са доставките през Ормузкия проток. Догодина изтича и преходният период с доставките от Русия“, припомни Илияна Йотова.

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„В качеството си на държавен глава не мога да говоря с предположения, затова и в текста от решението на Консултативния съвет за национална сигурност ясно записахме, че България ще направи всичко възможно, за да събере доказателства и на тяхна база да вземе конкретни решения, както и правителството да информира българската общественост“, заяви Илияна Йотова в отговор на въпрос дали има съмнения чии са дроновете, поразили два кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море.