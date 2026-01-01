Министерството на външните работи (МВнР) препоръчва на българските граждани в щатите Калифорния, Аризона и Невада да следят актуалните прогнози заради влошена метеорологична обстановка. Предупреждението е публикувано на сайта на МВнР.

От външното ни министерство уведомяват, че в следващите дни поради преминаването на тропическата буря „Рейчъл“ се очакват проливни валежи, силни ветрове и повишен риск от локални наводнения в щатите Калифорния (окръзите Лос Анджелис, Ориндж, Сан Диего, Лонг Бийч), Аризона (районите на Финикс, Флагстаф, Кингман) и Невада (Лас Вегас, Хендерсън и други).

МВнР препоръчва на българските граждани, намиращи се дългосрочно или краткосрочно в посочените щати, да се въздържат от пътувания в засегнатите райони, да следят актуалната информация, прогнозите и предупрежденията на Националната метеорологична служба на САЩ (National Weather Service) и стриктно да следват препоръките на местните власти.

Повече информация и контакти при нужда от съдействие от консулски характер могат да бъдат намерени тук.