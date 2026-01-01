Въоръжените сили на САЩ обявиха, че са извадили от строя товарен кораб, опитал се да пробие наложената от тях блокада на иранските пристанища, предаде Ройтерс.

Американски изтребител е поразил с високоточен боеприпас кърмата на плаващия под панамски флаг съд "Оушън Молика", наричан още "Арика Сън". В резултат задвижващата система на кораба е била извадена изцяло от строя, без да пострадат хора, се казва в изявление на Централното командване на въоръжените сили на САЩ (СЕНТКОМ).

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Според СЕНТКОМ "Оушън Молика" се е опитал да премине през регионални води, след като е излязъл от иранско пристанище.

Справка на специализирания сайт "Марин Трафик" (MarineTraffic) показва, че корабът е предназначен за транспортиране на насипни товари.

СЕНТКОМ предупреди моряците в Оманския залив и в подходите към Ормузкия проток да се съобразяват с предупрежденията за блокада, да следят съобщенията за корабоплаването и да поддържат връзка с военноморските сили на САЩ.

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Броят на плавателните съдове, преминаващи през жизненоважния проток, спадна до най-ниското си ниво от повече от два месеца, след като миналата седмица атаките срещу танкери достигнаха своя пик от началото на войната, започната от САЩ и Израел срещу Иран през февруари – ситуация, която предизвика опасения за смущения в корабоплаването и доведе до повишаване на цените на суровия петрол, отбелязва Ройтерс.

Преди войната през Ормузкия проток преминаваше една пета от петрола, потребяван в световен мащаб.