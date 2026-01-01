Попфолк певицата Алисия призна, че през последната година е преминала през труден период в музикалната си кариера и дори е обмисляла да се откаже от нея. В откровен разговор пред Мон Дьо в „Храмът на историите“ тя разказва как синът ѝ Валери-младши я е мотивирал да продължи да прави музика, говори за несбъднатата си мечта да създаде семейство като това на родителите си и признава, че днес се е научила да обича живота, който ѝ се е случил.

„Аз съм човекът, който винаги му е казвал: „Няма да се отказваш, каквото и да се случи, вярвай в мечтите си!“. И в следващия момент майка му, която цял живот му е обяснявала това, той вижда, че тя сякаш смята да се откаже от нещо, което определя като своя живот.“

„В един момент имах едни очаквания, пък те не се случиха по този начин нещата. И в следващия момент си казах, добре, може би пък това беше“, споделя певицата.

Тя обмисляла да си даде почивка от музиката и да се съсредоточи върху развитието на бранда си за дрехи. В крайна сметка обаче осъзнала, че не може да се откаже от нещо, което е толкова важна част от живота ѝ.

Алисия споделя, че през последните четири години и половина е придобила повече увереност в себе си. Осъзнала е, че стойността на една жена не се определя от мъжа до нея и че може сама да постига успехи, без да се нуждае от чуждо одобрение. По думите ѝ тя се е научила да вярва повече в себе си и да поставя любовта към собствената си личност на първо място. Днес приема живота много по-спокойно и вярва, че често хората сами усложняват нещата, които всъщност са прости.

Алисия признава, че винаги е мечтала да създаде семейство като това на родителите си, които определя като съвършен пример за семейни отношения. Тя дълго време трудно приемала, че няма да успее да сбъдне тази своя представа за семейство, като дори смята, че е страдала повече заради разрушената си мечта, отколкото заради самата раздяла с партньора си.

Певицата споделя, че се е обвинявала за случилото се, но днес вече не се опитва да търси отговори какво е можела да направи различно. Тя допуска, че може би любовта не е била достатъчна или че е достигнала границата на компромисите, които е готова да направи, за да запази едно семейство. По думите ѝ не би искала да прави компромиси със себе си само за да има семейство.

На 43 години Алисия не знае дали отново ще се влюби. Тя признава, че в момента се чувства добре с живота, който е подредила, и не иска нова връзка да нарушава постигнатото спокойствие и баланс. Певицата подчертава, че не търси мъж до себе си и вече не се съсредоточава върху това какво семейство би искала да създаде.

Целият разговор гледайте във видеото.