Военната коалиция, ръководена от Саудитска Арабия в подкрепа на международно признатото правителство на Йемен, съобщи, че е била извършена нова атака срещу летището в саудитската столица Рияд, предаде Франс прес.

Говорителят на коалицията, генерал Турки Ал Малики, съобщи, че атаката е била посредством неидентифициран снаряд срещу пътнически терминал № 4 на международното летище „Крал Халид“. Възникнал е пожар.

Смъртоносна атака срещу летището в Рияд

Същевременно саудитските системи за противовъздушна отбрана са прехванали и унищожили крилата ракета в района на международното летище.

Въздушна тревога в Рияд и експлозии край летището след предполагаема атака на хусите

Вчера в нападение срещу летището загинаха 12 души, а над 300 бяха ранени. Военната коалиция каза, че хусите са отговорни за таки атака.