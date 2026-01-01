Окръжен съд - Пловдив постанови най-тежката мярка за неотклонение "задържане под стража" спрямо 14-годишното момче, което е задържано за убийството на майка си. Заседанието на съда бе при закрити врата.

Обвиняемият е привлечен към наказателна отговорност за тежко умишлено престъпление, за което Наказателният кодекс предвижда наказание лишаване от свобода от 3 до 10 години.

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Съдебният състав прие, че макар и производството да е в начален етап, по делото са събрани достатъчно доказателства, за да се направи обосновано предположение обвиняемият да е извършил престъплението, за което е привлечен към наказателна отговорност.

Съдът взе предвид обстоятелството, че лицето е непълнолетно и случаят е изключителен, но намери, че са налице реална опасност от укриване и от извършване на престъпление.

Определението не е окончателно и подлежи на протест и обжалване в 3-дневен срок пред Апелативен съд – Пловдив.

Пред медиите прокурор Гинка Лазарова каза само, че е установено оръжието на престъплението - нож, като пробождането не е било еднократно. И обвинението е за умишлено престъпление.

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„Не мисля, че е добре и за обществото, и за обвиняемия да се разгласяват много обстоятелства около деянието, тъй като те не са много приятни и много възпитателни за останалите членове на обществото. Днес е неделя. Бих искала да ви предложа на вас и на всички хора, приберете се вкъщи, поговорете с децата си, попитайте ги какво ги мъчи, как се отнасят с приятелите си. Обадете се и на родителите си, им кажете също, че ги обичате и поговорете някои, ако има нужда от тях. Това е, може би, малкото нещо, което можем да направим, за да не се виждаме по такива поводи повече“, каза прокурор Лазарова.

В петък в район „Северен“ в Пловдив 45-годишна жена бе открита мъртва от служители на реда след получен сигнал на тел. 112.