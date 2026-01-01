В неделя Окръжна прокуратура ще внесе искане за постоянен арест на 14-годишното момче, задържано за убийството на майка си в Пловдив.

Разследването за убийството на 45-годишната жена продължава.

Предявено е обвинение на обвиняемия по чл. 116 за убийство на родител. Момчето е в осми клас. Това съобщиха на брифинг от прокуратурата в града.

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Няма данни за предишни конфликти. Мотивът за престъплението е изключително личен, свързан със семейството, съобщиха още на брифинга.

Наказанието, което предвижда законът, е от 15 до 20 години лишаване от свобода, доживотен затвор или доживотен затвор без замяна, но с оглед, че обвиняемият е непълнолетен - най-високият размер на наказанието е от 3 до 10 години лишаване от свобода.

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Момчето е съдействало в хода на разследването. От полицията съобщиха, че извършителят е подал сигнал на телефон 112 за деянието, което е извършил. Служителите на реда са реагирали незабавно. На място го установяват и задържат.

За момчето няма данни за противообществени прояви. Живее от скоро с майка си. Ученик е за първа година в едно от добрите училища в града. Преди това е живял при баба си и дядо си в Стара Загора, родното място на майката, уточниха още от полицията.

Престъплението е извършено с остър предмет. Събрани са достатъчно доказателства, които говорят, че той е извършителят на деянието.

Майката и бащата са разделени от доста години, обясниха още от полицията.