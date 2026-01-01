Жена е убита в апартамент в Пловдив. За престъплението е задържан млад мъж.

БТА

Смята се, че престъплението е извършено от член от семейството на жертвата

Служители от областната дирекция на МВР в Пловдив са предприели действия за изясняване на всички факти и обстоятелства около извършеноto тежко криминално престъпление в града.

Днес е подаден сигнал за открита мъртва 45-годишна жена на адрес в район „Северен“. Според първоначалните данни на разследващите смъртта е причинена умишлено.

Разследването се води под наблюдение на Окръжна прокуратура – Пловдив.