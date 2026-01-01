Проевропейското правителство на Молдова възнамерява да внесе промени в законодателството, с които да бъде разрешено производството на оръжия, но страната се нуждае от тях за собствена употреба и няма намерение да ги предоставя на съседна Украйна, предаде Ройтерс, цитирайки председателя на молдовския парламент Игор Гросу.

Гросу, който е вторият по влияние в йерархията на държавната власт в страната, заяви, че промените са необходими за установяване на производство на оръжия с двойна употреба като дронове.

„Много бих искал да ги произвеждаме сами. Нуждаем се от тях, особено за целите на двойната употреба“, каза той в изказване по време на двудневен форум в сферата на сигурността. По думите му дроновете биха могли да бъдат използвани за националната сигурност и при бедствия и в селското стопанство.

Гросу е ръководител на Партия на действието и солидарността (ПДС) на президента Мая Санду, която има мнозинство в парламента. Той отхвърли всяка възможност, че оръжията биха могли да са предназначени за употреба в Украйна.

„Разбира се, че не! Защо бихме го направили?“, заяви той пред журналисти. „Бихме ги произвеждали за самите нас“, увери Гросу.

Администрацията на Санду иска Молдова да се присъедини към ЕС до 2030 г. и отправя остри критики към Москва за нахлуването ѝ в Украйна.

Гросу заяви, че от началото на пълномащабната руска инвазия през февруари 2022 г. са били отчетени 88 нарушения на въздушното пространство на Молдова.

„На фона на тези числа хората си задават един прост въпрос: Може ли нашата държава да ни защити?“, каза той.

„Не можем да осигурим тази защита за една нощ. И не можем за четири години да компенсираме липсата на финансиране на нашата отбрана в продължение на 30 години. За да защитим нашето въздушно пространство, ние се нуждаем от радари, оборудване, обучени служители, комуникация, инфраструктура и процедури“, добави Гросу.