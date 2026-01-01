Напрегнато, динамично и изпълнено с екшън съревнование очаква зрителите на NOVA в “Игри на волята” тази вечер от 20:00 ч. Арената на екстремното риалити ще посрещне четирима звездни воини за нов епичен отборен сблъсък в надпреварата LactoFlor - Битка на звездите.

NOVA

Шампионът в петия сезон Иван Рълев ще се завърне рамо до рамо с желязната дама Иванина Тодорова. Срещу тях ще се изправят финалистът от шести сезон Раду Шуляк и огнената Полина Пелипенко, с която заедно са преодолявали редица препятствия в Дивия север като част от племето на Силните.

NOVA

В предизвикателството ще се включи и отборът Канарите. Зелените ще могат да направят предположение за победител в сблъсъка, а при успех ще се сдобият с предимство за предстоящата битка за територия в понеделник.

NOVA

Коя звездна двойка ще се класира за следващата фаза на LactoFlor - Битка на звездите, гледайте в “Игри на волята” тази вечер от 20:00 ч. по NOVA.