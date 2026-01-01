Племето на Вулканите претърпя нова загуба в “Игри на волята”. Младият студент Матей Къркбрайт от Червените се раздели с надпреварата след като не се справи успешно с предизвикателствата на елиминациите.

NOVA

Динамичната битка за спасение между номинираните Симона и Антония от Ураганите и Константинели и Матей от Вулканите бе разделена на два етапа. В първата отборна част от играта Матей и Антония се затрудниха с един от въздушните елементи. Така към индивидуалните сблъсъци продължиха Коностантинели и Симона. Младото острие на Вулканите надви своята съперничка от Ураганите и спечели 100 златни гроша.

NOVA

Последвалият дуел между Матей и Антония завърши с победа на фитнес инструкторката, което ѝ осигури оставане в надпреварата. Незадоволителното ѝ представяне обаче доведе до отлъчване на Блатото, където ще трябва да се бори срещу останалите членове на Обречените.

NOVA

Тази вечер от 20:00 ч. по NOVA на Арената на “Игри на волята” идва време за следващото вълнуващо предизвикателство в LactoFlor - Битка на звездите. Големият шампион от петия сезон на надпреварата Иван Рълев и Иванина Тодорова (сезон 6) ще премерят сили с финалиста в шестия сезон Раду Шуляк и Полина Пелипенко (сезон 6). Коя двойка ще продължи към следващия етап?

NOVA

Гледайте “Игри на волята” в събота, 10 октомври, от 20:00 ч. по NOVA.