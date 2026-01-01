Племето на Ураганите претърпя тежко поражение във втората битка за неприкосновеност в “Игри на волята”. След серията от шест поредни триумфа, Сините не успяха да се противопоставят на Канарите и се срещнаха с водещата Ивет Лалова-Колио край огъня, където двама участници бяха номинирани.

Денят в Дивия север започна със Съвета на Осъдените с участието на племето на Обречените. Изненадващо финансистката Елена пожела да напусне надпреварата по собствена воля, а строителят Ивайло бе отстранен с единодушие от останалите воини.

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Съревнованието за спасение започна с надмощие за Канарите, което продължи до самия край на битката. С този триумф Зелените заслужиха възможност за участие в следващия отборен дуел от предизвикателството LactoFlor - Битка на звездите тази събота.

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На последвалия племенен съвет Ураганите взеха трудното решение да изпратят фитнес инструкторката Антония и любителката на екстремни преживявания Симона на битка за спасение. Те ще се изправят срещу Матей и Константилели от Вулканите в решаваща битка за оцеляване.

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Елиминираният Ивайло е първият участник в новата дигитална поредица “След Игрите: По правилата на Мартин”, където шампионът от сезон 6 Мартин Кънев изправя своите гости пред поредица от любопитни предизвикателства и интересни въпроси. Дебютният епизод е наличен в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.

Тази вечер от 20:00 ч. по NOVA на Арената още един воин ще се прости с мечтата за голямата победа в “Игри на волята”.