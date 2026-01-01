Внезапно наводнение в планинските райони на Централен Непал помете десетки къщи и разруши инфраструктурни обекти, мостове и водноелектрическа централа, предаде ДПА, като се позова на непалските власти.

Причина за наводнението е свлачище, което е довело до внезапно повишаване на нивото на водата на река Будхи Гандаки, заяви говорителят на полицията Аби Нараян Кафле.

Внушително внезапно наводнение в Непал, десетки жертви и стотици чужденци в неизвестност (ВИДЕО)

„Няколко жилища и обект от инфраструктурата са били разрушени или повредени, но към момента няма съобщения за загинали или изчезнали хора“, посочи Кафле.

Местни медии обаче съобщават, че най-малко 5 души са в неизвестност.

В социалните мрежи се появиха видео кадри, на които се вижда как селища и мостове биват помитани от прииждащи води, по които се носят отломки.

Властите евакуираха по въздух няколко блокирани семейства от най-застрашените зони. Стотици хора, живеещи по-надолу по течението, също бяха преместени на безопасно място. Националната агенция за бедствия обяви най-висока степен на тревога в някои селища край реката.

В края на август планинските райони в централната част на Непал бяха засегнати от опустошителни внезапни наводнения по поречието на река Бхотекоши. Тогава водната стихия отне живота на около 1450 души в Непал и Тибет и над 4500 души изчезнаха безследно.