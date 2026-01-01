Трима души бяха ранени при нападение с нож в учебно заведение във Варшава, съобщи Ройтерс. Това е още един случай от поредица нападения, които породиха опасения в Полша относно насилието сред младежите и риска от появата на имитатори.

Вчера хиляди полицаи посетиха училища в цялата страна, за да успокоят учениците, след като две нападения с нож, извършени от тийнейджъри в рамките на два дни, породиха слухове за възможни нови атаки - страхове, които днешният случай вероятно ще засили.

„Днес в 12:30 ч. получихме сигнал за нападение, включващо използването на оръжие“, заяви пред Ройтерс говорителят на полицията Якуб Филипяк.

„Един човек е ранен и откаран в болница с наранявания, които не застрашават живота му. Други двама случайни минувачи също са получили наранявания, но те не са се нуждаели от хоспитализация“, посочи Филипяк.

15-годишен нападна и рани двама души в училище в Полша

Той уточни, че нападателят е 21-годишен от съответното учебно заведение.

Полската новинарска агенция ПАП съобщи, че пострадалите са две 17-годишни момичета и 24-годишна жена, дошла да подаде документи за записване.

Предварителните данни на полицията сочат, че нападателят и жертвите не са се познавали, отбелязва ПАП.

От полицията съобщиха, че са извършили проверки в около 50 000 обекта от вчера насам и са задържали 76 души. По-рано властите бяха заявили, че повечето от задържаните са тийнейджъри, отправяли заплахи в интернет.

В четвъртък 15-годишен бивш ученик, носещ камера върху каската си, уби пазач и рани двама учители в начално училище в Лешчидол-Новини, североизточно от Варшава. В сряда 19-годишен младеж рани 10 души, включително себе си, в училище в Остроленка, северно от столицата.