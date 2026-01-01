Победителят от сезон 5 на „Игри на волята“ Иван Рълев и Иванина са специалните гости на Симона Ръждавичка в новия епизод на „След Игрите Podcast“. Двамата се завръщат след отпадането си от звездния турнир, за да разкажат за напрежението на Арената, разочарованието от загубата и новостите в личния си живот.

Една от най-горещите теми в разговора е конфликтът между Рълев и Раду, който предизвика бурни реакции по време на звездната битка. Пред Генерал Ръждавичка Рълев и Иванина са категорични, че Раду е прекалил с поведението си. Какво всъщност се е случило на Арената, кой е виновен за ескалацията на напрежението и можеше ли сблъсъкът да прерасне във физическа саморазправа?

Раду и Пелипенко надвиха Рълев и Иванина във впечатляваща звездна битка на Арената в „Игри на волята“

Рълев коментира и обвиненията в нечестна игра, отправени към него по време на битката. Победителят от петия сезон разкрива своята гледна точка за спорните моменти и отговаря дали има нещо, което не е успял да каже на Раду.

Двамата с Иванина правят равносметка и за представянето си в турнира. Доволни ли са, че съдбата ги събра в двойка, кой носи по-голяма отговорност за загубата и биха ли предпочели други съотборници? Рълев признава и колко трудно приема поражението, след като вече веднъж е доказал, че може да стигне до голямата победа в „Игри на волята“.

Извън Арената животът на Иван Рълев е претърпял огромна промяна. Наскоро той стана баща за първи път и в подкаста разказва за емоциите около раждането на сина си. Как се е променило ежедневието му, какво е усещането да държи детето си в ръце и би ли позволил един ден и неговият наследник да се изправи пред изпитанията на „Игри на волята“?

Рълев говори и за отношенията с половинката си, за това как двамата са взели решението да станат родители и какви ценности иска да предаде на сина си. Победителят коментира и какво се е случило с голямата награда от 100 000 лева, която спечели в сезон 5.

Любопитни разкрития прави и Иванина, която признава, че в момента няма мъж до себе си. Тя говори за любовния си живот и отговаря дали е готова за нова връзка или предпочита засега да се съсредоточи върху себе си и своите цели.

Освен успешни участници в „Игри на волята“, Рълев и Иванина са и предприемачи. Рълев развива бизнес в денталната сфера, а Иванина е създала собствена линия здравословни барчета. Двамата обсъждат предизвикателствата пред младите предприемачи в България, разходите за стартиране на собствен бизнес и какво е необходимо, за да превърнеш една идея в реалност.

Разговорът засяга и някои от най-популярните теми, свързани със здравословния начин на живот. Рълев разкрива любопитни подробности за избелването на зъбите, фасетите и цената на перфектната усмивка, докато Иванина коментира захарта, подсладителите и протеиновите продукти.

В края на епизода двамата се връщат към „Игри на волята“, коментират най-силните участници в настоящия сезон и разкриват кои са фаворитите им за голямата победа. Ще подкрепят ли Раду и Пелипенко въпреки напрежението на Арената и биха ли приели нова покана за звездния турнир?

Гледайте целия разговор на Симона с Иван и Иванина в новия епизод на „След Игрите“!