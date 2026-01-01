Кола, паднала от автовоз, предизвика пътен инцидент на Подбалканския път Казанлък – Сливен в района на Мъглиж. При катастрофата няма пострадали, съобщиха за БТА от пресцентъра на Областната дирекция на МВР.

Инцидентът е станал малко след 16:30 часа. По първоначална информация автовоз, управляван от 40-годишен мъж, е закачил моста за гара Дъбово. В резултат на удара един от автомобилите, които превозвал, е паднал на пътното платно.

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В този момент зад автовоза се движел лек автомобил, управляван от 32-годишен мъж, който се блъснал в падналата кола.

Двамата шофьори са тествани за употреба на алкохол, като пробите им са отрицателни. На място е изпратен полицейски екип.

Заради инцидента движението в района се осъществява двупосочно в една лента и се регулира от „Пътна полиция“. От Агенция „Пътна инфраструктура“ призовават шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.