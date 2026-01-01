Движението на тежкотоварни камиони по пътя Лом – Монтана е временно спряно заради катастрофа на входа на Лом. Инцидентът е станал около 17:30 ч., съобщи за БТА дежурният в Областната дирекция на МВР в Монтана.

Сблъскали са се два леки автомобила на десен завой при влизане в Лом откъм Монтана. При удара са нанесени материални щети по колите, а двамата водачи са пострадали. Те са откарани в болницата в Лом и са настанени за лечение с наранявания. Няма опасност за живота им.

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Леките автомобили могат да преминават в едното платно, уточниха от полицията.

На мястото на произшествието е изпратена оперативна група, която изяснява обстоятелствата около катастрофата. Очаква се движението на тежкотоварните автомобили да бъде възстановено скоро.