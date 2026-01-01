Четирима души пострадаха при катастрофа между два леки автомобила по пътя Ловеч - Троян, в района на село Лешница. Това съобщи регионалният говорител на МВР в Ловеч Габриела Тодорова. Пътят в района беше затворен за няколко часа.

Сигнал за инцидента е подаден около 13:30 ч. На място са изпратени екипи на полицията и спешна помощ.

При катастрофата са пострадали мъж и три жени. Те са откарани с линейки в болница. Мъжът е в тежко състояние, без опасност за живота, а трите жени са с по-леки наранявания, казаха от Центъра за спешна медицинска помощ. Жените са на възраст 27, 47 и 71 години.

Причините за инцидента се изясняват.

Около 17:00 ч. бе възстановено движението на пътя между Ловеч и Троян, в района на село Лешница, съобщават от Агенция „Пътна инфраструктура“.