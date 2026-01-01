Откриха ранен 25-годишен мароканец край Бяла. съобщиха от полицията.

Разследват незаконна миграция. Мъжът е установен на 6 август в района между бензиностанции край града.

Хванаха литовец за трафик на мигранти през пункт „Капитан Петко войвода“ (СНИМКА)

Той е седял в тревна площ до пътя и е бил с множество охлузвания и видими наранявания.

Не успявал да комуникира разбираемо нито на български, нито на английски език. След транспортирането му в болница в Русе, му е била установена фрактура на крака.