Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност мъж, шофирал с алкохол в кръвта.

Събраните до момента доказателства сочат, че на 5 август г. около 22,45 часа, в гр. София, обвиняемият e шофирал лек автомобил по бул. „Панчо Владигеров“ в гр. София с концентрация на алкохол в кръвта си 3,13 промила. Обвиняемият е отказал да даде проба за изследване в болница.

По случая е започнато разследване за престъпление по чл. 343 б, ал. 1 от НК, за което се предвижда наказание лишаване от свобода от 1 до 3 години и глоба от 1000 до 5000 лева.

Предвид високата обществена опасност на деянието той е задържан за срок до 72 часа. Шофьорската му книжка е отнета. Лекият автомобил не е собственост на водача. В случай, че бъде признат за виновен по повдигнатото му обвинение той следва да заплати паричната равностойност на автомобила в полза на държавата.

Днес, 07.08.2026 г., наблюдаващ прокурор внесе искане в Софийски районен съд за определяне на мярка „задържане под стража“ спрямо обвиняемия.