Дирекция "Социално подпомагане“ - Велико Търново е отпуснала 21 еднократни помощи на стойност 20 310,24 евро за пострадали от наводненията през месец май семейства във Велико Търново, Дебелец и селата Присово и Церова кория. Допълнителна подкрепа е осигурена за 15 домакинства в община Велико Търново, съобщават от Министерство на труда и социалната политика.

Подкрепени и от Фонд "Социална закрила“ на МТСП са 71 души от общините Горна Оряховица, Севлиево и Дългопол. По него се опуска целева помощ до 1171.89 евро за обзавеждане и закупуване на унищожени домакински електроуреди. Предстои разглеждането на още около 10 заявления.

Отпуснатата помощ по Фонда е целева и се изплаща срещу разходооправдателни документи за закупеното оборудване или обзавеждане. Средствата могат да бъдат превеждани и директно на търговците, при които то е заявено.

Над 260 домакинства, чиито домове пострадаха при наводненията през май и юни 2026 г., са подкрепени финансово от Министерството на труда и социалната политика.

С еднократна помощ за преодоляване на инцидентно възникнали потребности са подкрепени 263 семейства. Тя е до трикратния размер на линията на бедност – до 1171,89 евро.