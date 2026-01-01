Шестдесет процента от украинците се противопоставят на териториални отстъпки в Донбас в полза на Русия, докато същият дял би бил готов да приеме замразяване на войната по настоящата фронтова линия в замяна на гаранции за сигурност. Това показва проучване на Киевския международен институт по социология (KIIS), съобщи „Киев Индипендънт“.

Анкетата е проведена на фона на блокиралите мирни преговори с участието на Украйна, Русия и посредници, включително САЩ. Междувременно руските сили продължават атаките си в Украйна, където недостигът на ракети за противовъздушна отбрана допринася за увеличаването на цивилните жертви.

Според резултатите от проучването 33% от анкетираните заявяват, че биха били готови да се откажат от територии в Източна Украйна, включително Донецка и Луганска област, макар че повечето определят подобно решение като трудна отстъпка. Други 7% не са дали отговор.

При сценарий, включващ замразяване на войната по настоящата фронтова линия в замяна на гаранции за сигурност под формата на значително финансиране и доставки на оръжие, 59% от анкетираните казват, че биха подкрепили подобно споразумение, въпреки че повечето биха го направили неохотно, а 31% категорично се противопоставят на тази идея.

Проучването показва също, че мнозинството украинци не очакват войната на Русия срещу Украйна да приключи в близко бъдеще.

Четиридесет и пет процента от анкетираните смятат, че войната може да приключи не по-рано от втората половина на 2027 г., докато 21% очакват това да стане до края на тази година. Други 15% прогнозират край на войната през първата половина на 2027 г., а 19% не са определили позиция по въпроса.

Делът на украинците, готови да издържат войната толкова дълго, колкото е необходимо, също се е увеличил до 61%, след като през април 2026 г. е спаднал до 48%.

Проучването е проведено между 20 юли и 3 август и публикувано на 7 август. В него са участвали 974 респонденти на възраст над 18 години, живеещи на територии под контрола на украинското правителство.